Milano 17:01
50.302 -1,43%
Nasdaq 17:01
26.812 -5,72%
Dow Jones 17:01
52.122 -2,31%
Londra 17:00
10.787 -0,39%
Francoforte 17:00
26.290 -0,56%

Borsa: Milano in flessione dello 0,37% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 50.844,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,37% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,37% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 50.844,56 punti.
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