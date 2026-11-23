UE, Coldiretti: tutela delle IGP contro l’Italian sounding da 120 miliardi

(Teleborsa) - Con il fenomeno dell'italian sounding a tavola che sottrae già 120 miliardi all'economia nazionale, Bruxelles deve difendere senza ambiguità le nostre Dop e Igp, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, dall’Asiago al Gorgonzola, dalle pressioni delle multinazionali. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’informativa presentata dall'Italia alla Commissione europea e sostenuta da Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna, annunciata dal ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida all’Agrifish.



Il tentativo degli Stati Uniti di declassare le denominazioni d’origine europee a nomi comuni rappresenta un attacco all’identità del nostro agroalimentare e al lavoro degli agricoltori – ricorda Coldiretti -. Tutelare l’origine e il legame con il territorio non è protezionismo, ma difesa di un patrimonio economico, culturale e sociale che l’Europa non può permettersi di svendere.



Secondo un’analisi Coldiretti proprio gli Usa si piazzano in testa alla classifica dei maggiori taroccatori con una produzione di italian sounding che ha superato i 40 miliardi in valore e che vede come prodotto di punta i formaggi, di cui il 90% è realizzato in Wisconsin, California e New York.



In testa alla classifica dei prodotti più taroccati secondo la Coldiretti ci sono i formaggi, a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano con la produzione delle copie che ha superato quella degli originali, dal parmesao brasiliano al reggianito argentino fino al parmesan diffuso in tuti i continenti. Ma ci sono pure le imitazioni di Provolone Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago o Fontina. Tra i salumi sono clonati i più prestigiosi, dal Parma al San Daniele, ma anche la mortadella Bologna o il salame cacciatore e gli oli extravergine di oliva o le conserve come il pomodoro San Marzano che viene prodotto in California e venduto in tutti gli Stati Uniti.



A pesare è però anche l’italian sounding di casa nostra, cibo venduto all’estero come italiano ma fatto con prodotto straniero, permesso dalla norma dell’ultima trasformazione sostanziale all’interno dell’attuale codice doganale, che sottrae oggi agli agricoltori almeno 20 miliardi di euro, secondo l’analisi Coldiretti. Una norma che va cancellata, con l’introduzione dell’obbligo dell’origine in etichetta su tutti i prodotti alimentari in commercio nella Ue.

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