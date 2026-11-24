(Teleborsa) - L'evoluzione dell'agentic commerce
, in cui agenti di intelligenza artificiale affiancano i consumatori negli acquisti online, pone il tema della fiducia nei pagamenti e del modo in cui gli esercenti dovranno presentarsi sul mercato per dialogare con gli agenti.
L'e-commerce è una realtà consolidata e molti consumatori si affidano già agli agenti di intelligenza artificiale per orientarsi negli acquisti online. "Siamo ovviamente in una fase di evoluzione
: in questo momento l'agente viene utilizzato ancora per le fasi di scelta e non per la fase di completamento dell'acquisto", ha detto a Teleborsa Pier Giorgio Costantini, Merchant Solutions Director di Nexi Italia
, in occasione dell'undicesima edizione del Salone dei Pagamenti
.
"Questo step, quello verso cui si sta lavorando, cambierà radicalmente il paradigma, un paradigma che potrà sostenersi solo sulla base della fiducia
- ha spiegato - Una fiducia che si estrinseca in alcuni elementi: la certezza di chi è colui che sta facendo quel pagamento, quindi la capacità di autenticarlo, e l'effettuazione del pagamento nei limiti delle deleghe che chi vuole fare l'acquisto ha dato all'agente. Questi sono ovviamente elementi di trust, di fiducia, sia dal lato del consumatore sia dal lato dell'esercente".
"Ed è su questi elementi che anche noi come Nexi stiamo lavorando. Siamo un operatore infrastrutturale e quindi, come tale, stiamo lavorando per far sì che ci sia un'infrastruttura che garantisca consumatori ed esercenti in queste evoluzioni nell'utilizzo degli agenti
", ha aggiunto Costantini.
Sul fronte delle collaborazioni e del supporto agli esercenti, Costantini ha dichiarato: "Stiamo lavorando insieme a Google, insieme a Visa
e insieme a Mastercard
per creare questa infrastruttura che permette, partendo già dalle soluzioni attuali di accettazione, di poter collaborare in modo sicuro con il mondo degli agenti. Dall'altro lato, questo cambiamento di paradigma comporta per gli esercenti un modo diverso di presentarsi sul mercato
e anche qui, con la cooperazione con ReFiBuy, vogliamo aiutare gli esercenti a far sì che le informazioni che mettono a disposizione di chi vuole acquistare siano il più pertinenti possibile rispetto alle modalità con cui operano gli agenti nelle fasi di dialogo e di ricerca della soluzione per i consumatori".
Guardando all'evoluzione futura del mondo degli agenti e alla concorrenza, "direi che, dal lato delle aziende e dal lato degli esercenti, è proprio il punto che citavo prima: la loro capacità di esporre le loro soluzioni, i loro servizi e le informazioni che vi sono accanto - ha spiegato Costantini - Le modalità di dialogo devono cambiare
, perché devono essere quelle che rispondono a modelli di ricerca e a modelli di acquisto futuri diversi da parte dei consumatori. Per gli operatori che per primi e nel modo migliore saranno in grado di farlo, questa diventerà un'opportunità, un fattore distintivo e un fattore di crescita".
"Come operatori di mercato, l'aspetto competitivo è chiaramente essere tra coloro che permettono a questa infrastruttura di agire in modo sicuro e trasparente
, che è ovviamente nella nostra missione", ha concluso il manager di Nexi
.