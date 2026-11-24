Best Buy alza la guidance 2027 dopo 3° trimestre in crescita oltre il consensus

(Teleborsa) - Best Buy , catena di vendita al dettaglio di Minneapolis, ha alzato le previsioni per l'anno in corso, dopo aver registrato utili trimestrali superiori alle attese, sostenuti da una domanda resiliente nel settore informatico e dalla spinta di nuove categorie di prodotti, come gli occhiali dotati di intelligenza artificiale.



I risultati del terzo trimestre oltre il consensus



Nel trimestre Best Buy ha registrato ricavi in crescita su base annua del 5,8% a 10,2 miliardi di dollari, superando anche le stime degli analisti ferme a circa 9,9 miliardi, mentre le vendite comparabili sono aumentate del 6,1%. In crescita oltre le attese anche l'utile per azione rettificato, che ha raggiunto 1,62 dollari, in aumento di circa il 16%, a fronte di 1,49 dollari attesi dal consensus.



Best Buy ha attribuito i buoni risultati al comparto informatico — che include laptop, computer desktop e attrezzature per il PC gaming — oltre che al segmento della telefonia mobile e a prodotti emergenti, come gli occhiali con intelligenza artificiale e le carte collezionabili.



Inoltre, ha spiegato il CEO Jason Bonfig, Best Buy, ha "continuato a sviluppare il Marketplace e Best Buy Ads, che stanno contribuendo alla crescita del fatturato e sostenendo l’espansione del margine di profitto lordo".



Guidance aggiornata



Il CEO ha aggiunto che "la solidità e l’ampiezza" di questi risultati consentono all'azienda di "alzare le previsioni per l’intero anno". I ricavi 2027 sono attesi in un intervallo compreso tra 43,0 e 43,3 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di 42,3–42,8 miliardi, mentre le vendite comparabili dovrebbero crescere tra il 3,4% e il 4,0%, rispetto alla precedente stima dell’1,9%–3,0%.



Il manager ha alzato la guidance anche sull'utile per azione rettificato, che ora è stimato tra 6,90 e 7,05 dollari, rispetto alla precedente stima di 6,70–6,90 dollari.



Per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2027, l’azienda prevede una crescita delle vendite comparabili compresa tra il 2,0% e il 4,0% e un margine operativo rettificato compreso tra il 4,9% e il 5,1%.

Condividi

```