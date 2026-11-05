Cigna Group tonica nel pre-market dopo conti oltre le attese e rialzo della guidance

(Teleborsa) - Cigna Group , azienda sanitaria globale, guadagna oltre il 2% nel pre-market di Wall Street, dopo aver riportato risultati superiori alle attese e aver rivisto al rialzo la guidance sugli utili.



In particolare, nel terzo trimestre del 2026, i ricavi totali sono aumentati del 6% a 73,7 miliardi di dollari, a fronte di un consensus di 72,65 miliardi, mentre l'utile rettificato derivante dalle attività operative si è attestato a 2,1 miliardi di dollari, pari a 7,98 dollari per azione che si confronta con una stima di 7,52 dollari.



Le prospettive

Cigna Group si attende ora un utile operativo rettificato consolidato per l'intero anno 2026 di almeno 30,60 dollari per azione, una previsione che include l'impatto dei futuri riacquisti di azioni e dei dividendi previsti per il 2026.



Le parole del management

"La nostra visione per il prossimo capitolo di crescita redditizia del Gruppo Cigna si fonda sull'offerta di maggiore valore ed esperienze personalizzate per i nostri clienti, con tre priorità: promuovere la crescita principale, sfruttare le nostre capacità distintive ed eseguire con disciplina", ha affermato Brian Evanko, Presidente e Amministratore Delegato di Cigna Group. "Mentre mettiamo in pratica la nostra strategia, gli ottimi risultati del terzo trimestre dimostrano come stiamo consolidando questo slancio rendendo l'assistenza sanitaria più accessibile e personalizzata, e portando avanti il ??programma Accelerate to One per incrementare la produttività, ridurre i costi e sostenere una crescita degli utili a lungo termine."



(Foto: Drew Hays on Unsplash)

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