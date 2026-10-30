Francia, il PIL resta debole nel terzo trimestre ma accelerano consumi delle famiglie

(Teleborsa) - Resta debole la performance dell'economia francese nel terzo trimestre del 2026. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL nei tre mesi a settembre avrebbe registrato una flessione dello 0,1%, leggermente sotto rispetto al +0,1% il consensus e al dato flat del trimestre precedente.



Anche su base annua, la flessione è stata dello 0,1% (+0,3% il consensus), dopo il +0,5% indicato nei tre mesi precedenti.



Le spese per consumi delle famiglie hanno tuttavia segnato una variazione positiva dello 0,4% dopo il +0,2% del trimestre precedente.

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