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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (0%)
Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 49.021,93 punti
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24 novembre 2026 - 09.02
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