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Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,31%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 24.557,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,31%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,31%, terminando a 24.557,04 punti.
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