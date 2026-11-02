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Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,47%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 23.403,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,47%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,47%, terminando a 23.403,69 punti.
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