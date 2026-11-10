Carburanti, prezzo benzina scende a 1,998 euro e gasolio a 2,240 euro

(Teleborsa) - Il prezzo dei carburanti continua a scendere, complice la netta inversine di rotta del prezzo del petrolio ed il ripristino del sistema delle accise mobili. Secondo il consueto Osservatorio del Mimit, in data odierna - martedì 10 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è sceso per la benzina a 1,998 euro/l e per il gasolio 2,240 euro/l. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self della verde è pari a 2,028 euro/l e per il diesel a 2,292 euro/l.



Il price cap, cui hanno aderito le principali compagnie, mantiene i prezzi self-service sotto un tetto di 2,00 euro/l per la benzina e di 2,20 euro/l per il gasolio in gran parte della rete stradale.

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