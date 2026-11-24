Dotstay, il CdA delibera aumento di capitale per massimi 1,5 milioni

In parziale esecuzione della delega conferita dall’assemblea

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Dotstay ha dato parziale esecuzione alla delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 31 ottobre 2022, deliberando di aumentare il capitale, a pagamento e in via scindibile, entro il 31 marzo 2027, per massimi 1.500.000 euro comprensivi di sovraprezzo, da liberarsi in denaro.



L'operazione prevede l'emissione di massime 750.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.



Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale saranno offerte in sottoscrizione ad investitori professionali al prezzo di emissione di 2,00 euro per azione, di cui 0,02 euro da imputare a capitale e 1,98 euro titolo di sovrapprezzo.



L'aumento di capitale, in linea con i precedenti aumenti di capitale deliberati dal consiglio di amministrazione della società rispettivamente il 20 novembre 2024, il 26 giugno 2025, il 27 novembre 2025 e il 27 maggio 2026, - spiega la società - è volto a supportare il percorso di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo della società mediante l’ingresso di nuovi investitori nel capitale sociale.

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