Yolo, ok assemblea ad aumento di capitale da 2 milioni e delega al CdA per ulteriori aumenti

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di YOLO Group ha approvato all’unanimità un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi 2.000.000 euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive d’indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto.



Il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale è fissato al 31 marzo 2027. Il prezzo di emissione, il numero delle azioni e il rapporto di opzione saranno determinati dal CdA.



A seguito dell'approvazione dell'aumento di capitale, il consiglio di amministrazione assumerà le deliberazioni propedeutiche a chiudere anticipatamente la sottoscrizione della parte residua dell’aumento di capitale in corso, deliberato in esercizio delle delega conferita dall’assemblea straordinaria del 29 aprile 2025.



L'assemblea ha inoltre delegato il consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con e/o senza esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di 2.5000.000 euro, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da esercitarsi in più tranche, entro il termine di quattro anni dalla data dell’assemblea.



Le operazioni sono finalizzate a supportare l’attuazione del Piano Strategico 2026-28, cogliendo con tempestività le opportunità offerte dal mercato, e finalizzare gli accordi per acquisire (mediante corrispettivo in denaro e in natura) le residue partecipazioni in AllianceInsay e RCPolizza.it, di cui YOLO detiene la maggioranza rispettivamente dal 2023 e dal 2025.

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