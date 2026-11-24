Francoforte: scambi negativi per Siltronic

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di wafer di silicio , che presenta una flessione del 3,20% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siltronic rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della società di materiali per semiconduttori si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 54,32 Euro. Supporto stimato a 52,07. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 56,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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