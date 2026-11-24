Londra: rosso per British Land

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari , che presenta una flessione del 2,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a British Land rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di British Land mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,303 sterline. Rischio di discesa fino a 4,221 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,385.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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