Mediobanca, raccolti ulteriori 105 milioni con cartolarizzazione Quarzo

Il collocamento ha riguardato tre note mezzanine

(Teleborsa) - Mediobanca ha completato un’ulteriore emissione di Quarzo, la cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass. Il collocamento, che ha riguardato tre note mezzanine per un ammontare complessivo di 105 milioni, fa seguito a quello della tranche senior di 650 milioni di euro perfezionato lo scorso 24 settembre.



Il prezzo delle note mezzanine - si legge in una nota - è stato fissato a uno spread medio di 131 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi, con una domanda pari in media a 5,1 volte l’ammontare da collocare.



L’operazione rappresenta la seconda cartolarizzazione Quarzo collocata sul mercato nel 2026, per un totale di oltre 1,6 miliardi raccolti nell’anno, in coerenza con il funding plan. Ad esito dell’operazione la Banca otterrà il beneficio del Significant Risk Transfer, per una riduzione di Risk Weighted Asset attesa in linea con il Piano industriale.



Il risultato riflette la capacità della Banca di accedere con continuità ed efficienza ai mercati dei capitali, grazie anche alla consolidata presenza degli investitori internazionali (circa 95% degli ordini) e all’efficace attività di strutturazione.

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