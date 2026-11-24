Mutui, domanda a segno meno in primi 9 mesi anno

Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket: i numeri

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 i dati del sistema di informazioni creditizie EURISC di CRIF mostrano una contrazione della domanda di mutui del -5,9%, pesantemente condizionata dal crollo delle surroghe. Il nuovo rialzo dei tassi IRS rende infatti sempre meno conveniente la "rottamazione" del mutuo in essere.





Al contempo, nel terzo trimestre 2026 la domanda di mutui sul canale online si concentra in modo ancora più netto sull'acquisto prima e seconda casa, che raggiunge l'82% del totale, in crescita rispetto al 76% del trimestre precedente, mentre la quota di surroghe scende al 13%, contro il 19% del secondo trimestre.





A livello di sistema, i dati Banca d'Italia relativi al secondo trimestre 2026 mostrano una flessione dei flussi complessivi erogati (-6,6%) rispetto allo stesso periodo del 2025, con dinamiche opposte tra le finalità: i mutui acquisto crescono del +1,5%, mentre le surroghe si contraggono del -69,9%. Cresce anche il peso dei giovani sul canale online: i richiedenti under 36 salgono al 39% del totale, mentre la quota di richiedenti donne sale al 37%.





Sul fronte immobiliare, secondo CRIF Real Estate Services, nel terzo trimestre 2026 il prezzo al metro quadro degli immobili oggetto di garanzia di mutuo ipotecario accelera ulteriormente e segna un +7,9% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, trainato dagli immobili nuovi (+12,4%).



Sono alcune tra le più significative evidenze che emergono dalla nuova edizione aggiornata al terzo trimestre 2026 della Bussola Mutui, il bollettino trimestrale firmato CRIF e MutuiSupermarket.it che offre una panoramica aggiornata e completa delle tendenze in atto nel mercato italiano dei mutui residenziali e immobiliare.





TASSO FISSO AI MASSIMI MENTRE TASSI E BCE TORNANO A SALIRE





Nella rilevazione del 30 ottobre 2026, l'Euribor a 3 mesi – che determina il costo dei mutui a tasso variabile – si posiziona al 2,68%, in aumento rispetto al 2,43% di luglio. Le attuali quotazioni dei futures indicano un Euribor 3 mesi in ulteriore crescita fino a metà 2027 e successivamente stabile fino al 2031, fatto salvo l’impatto di ulteriori shock. Al contempo, l'IRS a 20 anni, riferimento per i mutui a tasso fisso, sale al 3,48% (dal 3,34% di luglio), mentre il tasso di riferimento BCE si attesta al 2,65%, dopo il nuovo rialzo dello 0,25% deciso a settembre 2026.





In questo contesto, caratterizzato da molteplici fattori di incertezza, la preferenza degli italiani per la stabilità della rata tocca nuovi massimi: sul canale online il tasso fisso spiega il 92% del totale delle richieste, contro l'88% del trimestre precedente. Tale dinamica è legata all'applicazione di spread più bassi sui tassi fissi rispetto ai variabili da parte del sistema bancario e alla maggiore propensione dei richiedenti per la stabilità della rata. Per le richieste di sostituzione e surroga la componente a tasso fisso spiega invece l'85% delle preferenze, in calo rispetto al 95% del terzo trimestre 2025.





Sul fronte dell'offerta, nel terzo trimestre 2026 i migliori spread online sui mutui a tasso variabile si posizionano in media attorno allo 0,4% (0,3% nel trimestre precedente), mentre i migliori spread sui mutui a tasso fisso scendono ancora più in territorio negativo, a -0,5% (dal -0,3% del secondo trimestre): le banche continuano cioè ad assorbire il rialzo dell'IRS, proponendo tassi fissi finiti inferiori all'indice di riferimento.





COMPRAVENDITE STABILI, MA I PREZZI DEGLI IMMOBILI A GARANZIA CONTINUANO A CORRERE





I dati dell'Agenzia delle Entrate relativi al secondo trimestre 2026 descrivono un mercato immobiliare stabile, con un numero di compravendite residenziali sostanzialmente invariato (+0,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di compravendite assistite da un mutuo si attesta al 46,6% del totale, in lieve crescita rispetto al 46,0% del secondo trimestre 2025.





Sul fronte dei valori, secondo i dati CRIF Real Estate Services nel terzo trimestre 2026 il valore medio dell'immobile a garanzia di un mutuo ipotecario sale a circa 183.000 euro (180.000 euro nel trimestre precedente), mentre la superficie commerciale media resta stabile a circa 111 mq. Il prezzo al metro quadro degli immobili oggetto di garanzia accelera ancora, segnando un +7,9% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Nel dettaglio, il prezzo/mq degli immobili nuovi cresce del +12,4%, quello degli usati del +7,4% e quello dei ristrutturati del +8,6%. A livello territoriale, il maggiore incremento dei prezzi si registra nel Centro (+11,0%), seguito da Nord Est (+9,3%), Nord Ovest (+9,2%) e Sud e Isole (+7,9%).





“Il terzo trimestre conferma che il mercato dei mutui è tornato a reggersi soprattutto sull’acquisto della casa: con l’IRS di nuovo in salita, la surroga è conveniente per una platea sempre più ristretta di mutuatari, e il calo della domanda complessiva dipende quasi interamente da questo. La componente acquisto invece tiene, sostenuta in particolare dai giovani under 36, che sono ormai quasi quattro richiedenti su dieci”, commenta Stefano Rossini, Amministratore e Fondatore di MutuiSupermarket.it. “Colpisce la scelta quasi plebiscitaria del tasso fisso, al 92% delle richieste, anche se oggi il variabile costa meno. È una scelta razionale: le banche continuano ad assorbire il rialzo dei tassi di mercato e propongono fissi finiti sotto l’IRS di riferimento, quindi la stabilità della rata ha un prezzo contenuto. Con i prezzi degli immobili che crescono quasi dell’8% all’anno e la BCE che è tornata ad alzare i tassi, il consiglio per chi compra casa è di confrontare con attenzione le offerte e muoversi per tempo. Oggi si possono ancora bloccare condizioni molto competitive, ma non è detto che durino”.





“I primi sei mesi del 2026 evidenziano un raffreddamento delle compravendite immobiliari: nel secondo trimestre la crescita si è fermata al +0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo il +4,9% registrato nella prima parte dell’anno”, afferma Stefano Magnolfi, Executive Director di CRIF Real Estate Services. “In un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche ed economiche, con possibili riflessi sull’inflazione e sull’andamento prospettico dei tassi, le famiglie stanno adottando un atteggiamento più prudente e tendono a rinviare le decisioni di investimento”, prosegue Magnolfi. “Questa cautela si riflette anche sulla domanda di mutui, che nei primi tre trimestri registra una flessione del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, anno in cui la crescita era stata particolarmente sostenuta. Sulla dinamica complessiva incide soprattutto il forte calo delle surroghe, pari al 42,4%. A generare ulteriore incertezza contribuisce il ritardo nel recepimento, da parte dell’Italia e degli altri Paesi UE, della cosiddetta Direttiva “case green”, chiamata a delineare una strategia per la riqualificazione dello stock immobiliare, verosimilmente accompagnata da un sistema di incentivi. Si tratta di un passaggio fondamentale per accelerare l’efficientamento del patrimonio abitativo e il ricorso alle fonti rinnovabili, anche alla luce del sensibile aumento del costo dell’energia da fonti fossili osservato già dalla scorsa primavera. La Direttiva si innesterà inoltre sul Piano Casa lanciato dal Governo alcuni mesi fa per affrontare in modo strutturale l’emergenza abitativa che interessa il Paese. Questi saranno due dei principali driver per il mercato immobiliare e del credito nei prossimi mesi. La disponibilità di nuovi alloggi più accessibili e conformi ai requisiti della Direttiva potrebbe contribuire a sostenere la domanda latente del ceto medio. Parallelamente, gli istituti di credito saranno chiamati a privilegiare il finanziamento degli immobili più resilienti al rischio di transizione, integrando nelle proprie politiche di erogazione ulteriori elementi di mitigazione del rischio. Perché il Piano Casa possa produrre pienamente i risultati attesi, il sistema del credito dovrà poter contare su basi informative solide e su valutazioni sempre più complesse e multidisciplinari, ma al tempo stesso trasparenti e spiegabili. È un passaggio necessario affinché interventi nazionali e sovranazionali di questa portata possano generare benefici concreti e diffusi”.



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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