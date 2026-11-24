Salone dei Pagamenti, Visa: la fiducia è la valuta che rende possibile ogni innovazione

Il colosso dei pagamenti porta a Milano le sue soluzioni per l'agentic commerce

(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui persone e imprese gestiscono i pagamenti. Con l'agentic commerce, gli agenti AI stanno passando dal suggerire prodotti e servizi all'operare in modo sempre più autonomo per conto degli utenti. Perché questo scenario possa svilupparsi su larga scala, però, serve un presupposto: la fiducia. È il tema che Visa porta al centro del Salone dei Pagamenti 2026, in corso fino al 26 novembre all'Allianz MiCo di Milano.



"Più aumentano i modi di pagare, gli agenti e le tipologie di interazioni, più diventa essenziale poter contare su un'infrastruttura di fiducia capace di connettere e proteggere l'intero ecosistema", ha affermato Stefano Stoppani, Country Manager di Visa Italia. Il ruolo di Visa, ha spiegato, è mettere a disposizione la scala, la tecnologia e le competenze di una rete globale con presenza locale, perché consumatori, imprese e istituzioni finanziarie possano cogliere le opportunità del nuovo commercio in modo sicuro. "La tecnologia continuerà a cambiare, ma la fiducia resterà la valuta che rende possibile ogni innovazione".



Truffe, il conto per l'Europa



I numeri spiegano perché la sicurezza sia diventata centrale. Secondo la ricerca Visa Spending Shift 2026, il 19% degli italiani è stato preso di mira da un tentativo di truffa durante lo shopping delle festività dello scorso anno, e il 37% delle vittime apparteneva alla Gen Z. Il 75% degli intervistati ha già adottato almeno una misura di protezione, ma il rischio è che le frodi minino la fiducia negli acquisti e diventino un costo per l'intero ecosistema del commercio.



Se le tendenze attuali proseguissero senza cambiamenti strutturali, le perdite annuali da frodi in Europa potrebbero arrivare a circa 8 miliardi di euro entro il 2030. Non è però una traiettoria inevitabile. Secondo le stime, difese tecnologiche più robuste potrebbero contenere le perdite a circa 6 miliardi, e una maggiore condivisione di dati e intelligence tra pubblico e privato potrebbe ridurle ulteriormente, fino al 40%.



Agenti AI, passkey e credenziali flessibili



Allo stand Visa, i visitatori potranno sperimentare con demo interattive alcune delle soluzioni del gruppo. Al centro c'è Visa Intelligent Commerce, la soluzione basata sull'agentic AI che permette agli assistenti virtuali di accompagnare il consumatore dalla ricerca del prodotto fino alla transazione, usando credenziali digitali tokenizzate per integrare sicurezza e controllo. Con Visa Payment Passkey, l'autenticazione biometrica del dispositivo sostituisce password e codici monouso negli acquisti online. Visa Flexible Credential consente invece di scegliere, con una sola credenziale, tra debito, credito o pagamento rateale, e permette a imprenditori e professionisti di separare le spese personali da quelle aziendali.



Sul fronte dei trasferimenti di denaro, Visa Direct consente di ricevere, detenere, convertire e inviare denaro a livello internazionale verso 18 miliardi di carte, conti bancari e wallet digitali in 195 Paesi. Visa presenta anche Pismo, infrastruttura cloud-native di issuer processing e core banking pensata per aiutare le istituzioni finanziarie a modernizzare i sistemi di emissione e a lanciare nuovi prodotti più rapidamente.



Completano l'offerta le soluzioni basate su dati e intelligenza artificiale, come le Data Solutions per trasformare i dati in insight sui comportamenti dei consumatori e l'Agentic Dispute Resolution System, che applica l'agentic AI alla gestione delle contestazioni. Per i viaggiatori, infine, Visa presenta i servizi della proposizione Infinite, tra cui Visa Fast Track per l'accesso prioritario ai controlli di sicurezza negli aeroporti italiani aderenti e il Visa Destinations Program con offerte su shopping, ristorazione e cultura.



Oltre all'intervento di Stoppani nella plenaria di apertura, Visa partecipa al Salone con un workshop e diverse sessioni su agentic commerce, marketing, pagamenti corporate, fiducia e autenticazione, fino alla sessione di chiusura del 26 novembre con l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.

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