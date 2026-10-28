Visa, trimestrale superiore al consensus con fatturato +13% ed eps rettificato +17%

Nonostante questi risultati il titolo cede circa l'1,5% nel pre-market di Wall Street

(Teleborsa) - VISA ha archiviato il quarto trimestre, chiusosi lo scorso 30 settembre, con risultati superiori alle attese. In particolare, l'utile netto rettificato è stato pari a 6,6 miliardi di dollari e a 3,48 dollari per azione, a fronte di un consensus di 3,44 dollari, e con un incremento rispettivamente del 13% e del 17% su base annua.



I ricavi netti sono stati pari a 12,1 miliardi di dollari, con un incremento del 13%, trainato dalla crescita su base annua del volume dei pagamenti, del volume delle transazioni transfrontaliere e delle transazioni elaborate.



Nell'intero esercizio, l'utile netto rettificato è stato pari a 25,3 miliardi di dollari e a 13,27 dollari per azione, con un incremento rispettivamente del 12% e del 16% (+15% a cambi costanti).



I ricavi netti si sono attestati a 45,9 miliardi di dollari, con un progresso del 15%, trainato dalla crescita su base annua del volume dei pagamenti, del volume delle transazioni transfrontaliere e del numero di transazioni elaborate. La crescita è stata del 14% a cambi costanti.



Le parole del CEO

Ryan McInerney, Chief Executive Officer di Visa, ha dichiarato: "Per Visa è stato un anno fondamentale. Abbiamo raggiunto ricavi netti record pari a 46 miliardi di dollari, con un incremento del 15%: si tratta della crescita più significativa degli ultimi 15 anni, escludendo la ripresa post-pandemica e le acquisizioni. Nel 2026 abbiamo inoltre dimostrato che, ogni volta che la tecnologia trasforma il commercio, noi evolviamo di pari passo, anticipiamo le tendenze future e ne favoriamo lo sviluppo, agendo come il principale 'hyperscaler' globale nel settore dei pagamenti. Alla base di tutto ciò vi è la fiducia, un valore che Visa garantisce grazie alla propria scala operativa, alla propria rete e ai propri prodotti. Guardando al 2027 e oltre, la fiducia rappresenta per Visa il prossimo motore di crescita".

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