Indicazioni rialziste per Visa

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta decisamente positiva per la società di tecnologia per pagamenti globali , parte del Dow Jones , che ha terminato in rialzo del 3,84%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Visa disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 436,6 USD, con stop loss stimato a quota 391,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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