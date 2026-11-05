Milano 13:07
51.198 +0,33%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:07
10.901 +0,67%
Francoforte 13:07
26.622 +0,70%

Indicazioni rialziste per Visa

Finanza
Indicazioni rialziste per Visa
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Seduta decisamente positiva per la società di tecnologia per pagamenti globali, parte del Dow Jones, che ha terminato in rialzo del 3,84%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Visa disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 436,6 USD, con stop loss stimato a quota 391,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```