(Teleborsa) - Satispay e Adyen
hanno annunciato una partnership strategica in occasione del Salone dei Pagamenti
, in corso a Milano fino al 26 novembre
. L'accordo porta al lancio del POS di Satispay, un terminale sviluppato da Adyen
sulla stessa piattaforma tecnologica e di acquiring, che da ora integra Satispay tra i metodi di pagamento. La fintech italiana ha superato i 500 mila esercenti convenzionati
e conta una community di 6,5 milioni di utenti.
Il nuovo Smart POS sarà disponibile da metà dicembre 2026 e si rivolge sia agli esercenti già nel network Satispay sia ai nuovi
. Con un unico dispositivo, i commercianti potranno accettare i pagamenti con carta e sfruttare il circuito proprietario Satispay, compresi Buoni Pasto, Buoni Acquisto e il servizio di dilazione Paga in 3. Grazie all'infrastruttura e alle licenze bancarie di Adyen, anche i piccoli negozianti avranno accesso a soluzioni di pagamento di livello enterprise. L'offerta si arricchirà nel corso del 2027.
La partnership funziona anche in senso inverso: Satispay entra tra i metodi di pagamento disponibili sulla piattaforma Adyen
, e i brand che la utilizzano potranno offrirlo ai propri clienti in Italia.
"Dopo l'evoluzione verso il banking sul fronte consumer con IBAN e carte di debito, con il POS Satispay diamo il via a un percorso di arricchimento dei servizi e del valore generato anche per i clienti esercenti, da sempre pilastro della nostra community", ha commentato Alberto Dalmasso, CEO e co-fondatore di Satispay
. Grazie all'integrazione sulla piattaforma Adyen, ha aggiunto, "rendiamo il nostro metodo di pagamento accessibile a molte più aziende, aprendo a nuove possibilità".
"Con questa partnership, i merchant Adyen potranno offrire Satispay ai propri clienti, dando loro la possibilità di pagare con un metodo già scelto da milioni di persone in Italia", ha affermato Gabriele Bellezze, Country Manager di Adyen Italia
. "Allo stesso tempo, gli esercenti Satispay, anche i più piccoli, potranno accettare facilmente carte e wallet grazie alla tecnologia Adyen".