USA, vendite nuove case in calo dello 0,6% a settembre

(Teleborsa) - Scendono le vendite di case nuove negli Stati Uniti nel mese di settembre. Il dato ha evidenziato un calo dello 0,6% a 676 mila unità rispetto alle 680 mila unità precedenti (riviste da 684mila), quando si era registrato un incremento del 5,1% (rivisto al ribasso rispetto a un +6,4% iniziale). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Le attese degli analisti erano per vendite a 651 mila unità.



Rispetto alle 714.000 unità di settembre 2025, il dato è inferiore del 5,3%.



(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

Condividi

```