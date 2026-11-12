USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano oltre le attese a 200mila unità

(Teleborsa) - Salgono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 7 novembre, i "claims" sono risultati pari a 200 mila unità, in aumento di 9.000 unità rispetto alle 191mila della settimana precedente (riviste da 189 mila), contro aspettative degli analisti per 195 mila.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 195.250 unità, in linea con il dato rivisto della settimana precedente (da 194.750 mila). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 31 ottobre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.697.000, in calo di 20.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.717.000 da 1.718.000).



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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