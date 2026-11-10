Fabrick (Sella), ricavi salgono a 54,8 milioni di euro nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Fabrick e le sue controllate
(Fabrick Solutions Spain, Judopay e finAPI), il ramo del gruppo Sella
attivo nel settore dell'Open Finance, hanno registrato ricavi netti complessivi pari a 54,8 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2026, in aumento del 15,3%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+14% a perimetro confrontabile, considerando l’ingresso di finAPI e l’uscita di Codd&Date dal 1° gennaio 2025). A sostenere la performance è stato in particolare il contributo dei ricavi ricorrenti, cresciuti del 27,1% (+16,6% a perimetro confrontabile) e pari all’87% del totale.
È proseguita, inoltre, l'espansione della base clienti
, che ha raggiunto circa 137 mila unità (+4,1% rispetto ai primi nove mesi del 2025). In particolare, i soggetti collegati alle piattaforme di Fabrick e finAPI, sono saliti a 1.393 (+39,9%), mentre gli operatori POS ed e-commerce hanno superato quota 135 mila (+3,9%) generando transazioni per un controvalore di 22,8 miliardi di euro, in crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si rafforza, infine, l’ecosistema dell’innovazione: a fine settembre la community del Fintech District, che promuove lo sviluppo di progetti di open innovation, conta 307 fintech associate.