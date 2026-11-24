Sotto la parità il settore utility italiano (-0,67%), perde molto Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il comparto utility in Italia, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro registra un buon rialzo.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 50.949, in ribasso di 343,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 588, dopo aver avviato gli scambi a 583.
Tra le mid-cap italiane, pesante Alerion Clean Power, che chiude gli scambi con un -4,39%.
Chiusura in rosso per ERG, che termina la seduta segnando un calo del 2,27%.
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