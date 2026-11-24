USA, Fed Richmond: settore manifatturiero recupera a novembre

L'indice accelera a +3 punti oltre il consensus

(Teleborsa) - In espansione l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero.



L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a novembre a 3 punti recuperando rispetto al -2 di ottobre e superando le attese del mercato, che si attestavano a 2. Il dato positivo segnala un ritorno all'espansione dopo due mesi consecutivi di contrazione.



Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, mostra che tutte e tre le componenti principali hanno registrato un miglioramento: i nuovi ordini sono passati da -8 a 2, l'occupazione è salita da 3 a 6 e le spedizioni hanno recuperato, passando da zero a 2. Anche l'indice relativo alle condizioni economiche locali è migliorato, salendo da -8 a 4. Sul fronte dei prezzi, il tasso di crescita medio dei prezzi pagati ha subito un'accelerazione, passando dal 7,12% al 7,59%, mentre la crescita dei prezzi praticati dalle imprese è rimasta invariata.

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