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/ Indice Fed Richmond USA in ottobre
Indice Fed Richmond USA in ottobre
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27 ottobre 2026 - 15.05
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Indice Fed Richmond in ottobre pari a -2 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 0 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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