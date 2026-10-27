Milano 17:35
49.628 +0,90%
Nasdaq 19:02
29.632 +1,23%
Dow Jones 19:02
52.368 +0,01%
Londra 17:35
10.687 -0,75%
Francoforte 17:35
25.591 +0,71%

Indice Fed Richmond USA in ottobre

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Indice Fed Richmond USA in ottobre
USA, Indice Fed Richmond in ottobre pari a -2 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 0 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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