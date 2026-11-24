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Indice Fed Richmond USA in novembre
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24 novembre 2026 - 16.25
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Indice Fed Richmond in novembre pari a 3 punti
, in aumento rispetto al precedente -2 punti (la previsione era 2 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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