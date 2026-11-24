Violenza di genere, nasce l'associazione "Lorena Isceri"

(Teleborsa) - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, viene annunciata la nascita dell’Associazione "Lorena Isceri", la donna vittima di femminicidio il 3 settembre scorso sul Viadotto Lora della A1. Una iniziativa che punta a trasformare la memoria in impegno, il ricordo in responsabilità, la sensibilizzazione in azioni concrete.



L’Associazione, sostenuta da Autostrade per l’Italia, è promossa e fortemente voluta dalla famiglia di Lorena e dalle Istituzioni locali. Presieduta dalla mamma di Lorena, Antonietta Argentiero, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della solidarietà, della legalità, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei minori.





L'0iniziativa punta a coinvolgere scuole, istituzioni, servizi sociali, Centri Antiviolenza, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore, per sviluppare iniziative concrete sul territorio, in particolare interventi educativi e prevenzione nelle scuole, , iniziative di ascolto, accoglienza e orientamento per le vittime di violenza, percorsi di formazione e reinserimento lavorativo.



"La nostra vita è stata spezzata in quel tratto di autostrada dove Lorena, percossa, rapita e chiusa nel bagagliaio, dal buio ha trovato la forza di chiamare aiuto e di lottare fino alla fine. Vogliamo ringraziare per le iniziative intraprese affinché quel luogo di dolore possa trasformarsi in un luogo di memoria, consapevolezza e prevenzione. Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere non solo nel ricordo, ma anche nell’impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto, per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita", affermano i familiari di Lorena, ringraziando Autostrade per l’Italia per "la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra famiglia e della memoria di nostra figlia Lorena”.



"La morte di Lorena ha provocato all’interno della nostra comunità una ferita dolorosa che ancora oggi è difficile da rimarginare. La nostra Squinzano si è stretta intorno alla famiglia in un abbraccio affettuoso che ha solo in parte lenito le sofferenze di mamma Antonietta, papà Franco e del fratello Danilo, persone straordinarie che hanno insegnato a noi la dignità del dolore. - ha dichiarato il Vicesindaco di Squinzano, Vincenzo Vespucci - Quel rispettoso silenzio dei primi giorni dopo la tragedia si è via via trasformato in un grido sempre più intenso che oggi vuole fare rumore. Squinzano, e io da vicesindaco ne sono orgoglioso, non vuole dimenticare".



Il programma per il 25 novembre coinvolge anche le aree di servizio Aglio Est e Badia Nuova Ovest sull'autostrada A1, vicino al viadotto Lora, dove la giovane è stata vittima di femminicidio, dove saranno istallate due nuove panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere. Le panchine saranno accompagnate da una targa dedicata a Lorena e a tutte le donne vittime di violenza. Le due installazioni si aggiungeranno alle 23 panchine già presenti sulla rete, un simbolo di memoria e consapevolezza, nell’ambito del più ampio programma di sensibilizzazione promosso dal Gruppo. È inoltre prevista la diffusione nei servizi igienici delle aree di servizio di materiali informativi sui numeri di emergenza e sul segnale di richiesta di aiuto a disposizione delle donne che subiscono violenza, con l’obiettivo di rendere più accessibili le informazioni e favorire la possibilità di chiedere supporto anche nelle situazioni di difficoltà.



Il contributo di Autostrade per l’Italia si inserisce in un più ampio impegno per la diffusione una cultura di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nelle comunità vicine alla propria rete.

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