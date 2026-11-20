Violenza contro le donne: la parità economica resta una sfida

Il 7% delle donne dichiara un reddito tra 30mila e 80mila euro, contro il 19% degli uomini

(Teleborsa) - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, KRUK Italia pone l’attenzione su un aspetto fondamentale per contrastare la violenza di genere: l’indipendenza economica. I dati della ricerca Giornata Senza Debiti evidenziano infatti un divario tra donne e uomini sia nelle risorse economiche disponibili sia nella partecipazione alle principali decisioni finanziarie familiari.



La differenza emerge innanzitutto dai livelli di reddito: solo il 7% delle donne dichiara un reddito annuo compreso tra 30mila e 80mila euro, contro il 19% degli uomini. Inoltre, il 30% delle donne afferma di non riuscire a risparmiare, rispetto al 25% degli uomini, mentre il 42% dichiara di avere difficoltà ad arrivare a fine mese, contro il 37% del campione maschile.



Il divario è particolarmente evidente nella capacità di affrontare gli imprevisti. Solo il 33% delle donne sarebbe in grado di sostenere autonomamente una spesa straordinaria di 10mila euro, contro il 42% degli uomini. Un dato che evidenzia quanto la disponibilità di risorse e risparmi personali possa incidere sulla sicurezza economica e sulla possibilità di affrontare situazioni di difficoltà senza dipendere da altri.



Anche sul fronte delle decisioni finanziarie emerge una minore autonomia. Solo il 28% delle donne dichiara di gestire autonomamente decisioni relative a mutui o richieste di prestito per sé e la propria famiglia, contro il 43% degli uomini. Differenze significative si registrano anche nella titolarità esclusiva degli strumenti bancari: il 63% delle donne possiede un conto corrente intestato esclusivamente a proprio nome, contro il 72% degli uomini, mentre per le carte di credito tradizionali le percentuali sono rispettivamente del 32% e del 45%.



I dati sottolineano quindi l’importanza dell’educazione finanziaria come strumento per rafforzare consapevolezza e autonomia economica, soprattutto tra le donne. Nonostante il divario, emerge una forte attenzione femminile alla responsabilità legata al debito: il 91% considera il debito una responsabilità individuale e il 95% ritiene che ripagarlo sia un obbligo.



Le difficoltà economiche hanno però anche una dimensione emotiva. In caso di problemi debitori, il 37% delle donne si rivolgerebbe ad amici o familiari, una quota in linea con quella degli uomini (36%). Simile è anche la percentuale di chi ha posticipato o effettuato in ritardo il pagamento di una rata, o ha rischiato di saltarla: 23% tra le donne e 25% tra gli uomini.



Più marcata, invece, è la differenza sul piano emotivo: il 36% delle donne dichiara che proverebbe vergogna per la propria situazione debitoria, contro il 27% degli uomini. Un sentimento che può rendere più difficile chiedere aiuto e affrontare tempestivamente le difficoltà, aumentando il rischio di isolamento nelle situazioni di maggiore fragilità.



"Conoscere gli strumenti finanziari, pianificare le spese e sapere a chi rivolgersi in caso di difficoltà sono competenze essenziali per compiere scelte consapevoli, affrontare gli imprevisti e ripartire. La parità di genere passa anche dalla possibilità di gestire autonomamente le proprie risorse, partecipare alle decisioni economiche e costruire una maggiore sicurezza per sé e per la propria famiglia. In occasione del 25 novembre, i dati della ricerca Giornata Senza Debiti sottolineano come l’indipendenza finanziaria sia fondamentale per rafforzare l’autonomia delle donne e contrastare la violenza di genere", dichiara Simona Scarpa, Italy Field Manager di KRUK.





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