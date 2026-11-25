Commercialisti: nasce Dipartimento area fiscale del Consiglio Nazionale

Formica nominato coordinatore

(Teleborsa) - Nasce il Dipartimento area Fiscale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), istituito in attuazione delle linee programmatiche di mandato per il quadriennio 2026-2030. Il Dipartimento avrà il compito di promuovere e coordinare attività di ricerca e approfondimento in materia tributaria, predisporre documenti e contributi di aggiornamento e di interesse per la categoria, monitorare l’evoluzione del contesto politico-istituzionale di riferimento, nonché sviluppare e consolidare i rapporti con gli organismi pubblici e istituzionali. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio di competenze dei commercialisti, rafforzandone il ruolo di interlocutori qualificati nei processi di evoluzione del sistema fiscale italiano.



A guidare il nuovo organismo sarà Pasquale Formica, nominato coordinatore dal Consiglio Nazionale. Gli altri componenti del Dipartimento sono il Vicepresidente del Consiglio nazionale e delegato alla fiscalità Vincenzo Moretta, Massimo Conigliaro e Luca Miele (coordinatori scientifici), Sara Armella, Nathalie Brazzelli, Marco Cerrato, Eugenio Della Valle, Giovanni Formica, Marlinda Gianfrate, Duilio Liburdi, Giuseppe Marino, Pierpaolo Maspes, Giuseppe Melis, Carlo Ravazzin, Pasquale Saggese, Paolo Luca Scarioni, Massimiliano Sironi.



“In una fase caratterizzata da una profonda evoluzione del sistema tributario, riteniamo fondamentale rafforzare il contributo tecnico e propositivo della nostra categoria al dibattito fiscale del Paese. L’istituzione del Dipartimento risponde alla volontà di valorizzare il patrimonio di competenze dei commercialisti, mettendolo a disposizione del legislatore e delle istituzioni per concorrere alla costruzione di un sistema fiscale più semplice, equo e coerente con le esigenze di cittadini, imprese e professionisti”, ha dichiarato Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. “A Pasquale Formica rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo contributo sarà prezioso per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati”.



“Ringrazio il Presidente de Nuccio e il Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo che la nostra professione può svolgere nei processi di evoluzione del sistema tributario”, ha commentato Pasquale Formica, Coordinatore del Dipartimento area Fiscale del CNDCEC. “L’obiettivo sarà quello di coniugare l’attività di studio e approfondimento scientifico con l’esperienza maturata quotidianamente dai commercialisti al fianco di cittadini e imprese, traducendo le criticità applicative della normativa in contributi e proposte concrete. Particolare attenzione sarà dedicata al confronto con le istituzioni, nella prospettiva di favorire una maggiore certezza del diritto, la semplificazione degli adempimenti e un rapporto sempre più collaborativo tra amministrazione finanziaria e contribuenti”.

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