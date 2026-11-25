(Teleborsa) - Le fintech e techfin hanno messo l'intelligenza artificiale al centro delle proprie strategie, ma i rapporti con banche e istituzioni finanziarie restano soprattutto operativi. È quanto emerge da "Fintech4AI", la ricerca di Fintech District presentata al Salone dei Pagamenti
, che analizza la collaborazione tra fintech, istituzioni finanziarie e piattaforme tecnologiche.
In occasione del Salone dei Pagamenti, Clelia Tosi, Head of Fintech District
, ha detto a Teleborsa: "Sono tutti risultati molto interessanti. La strategia e il game changer per corporate e financial institution sarà decidere quando farsi la tecnologia AI in casa, quando invece ha senso comprarla e quando ha senso fare partnership con terze parti. Qui sta la sfida, che è una sfida strategica, dove l'intelligenza umana ha ancora molto ruolo ed è molto importante".
Il 75% delle aziende considera l'AI centrale o altamente strategica per lo sviluppo del proprio business. Il 94% prevede di aumentare gli investimenti in AI nei prossimi due anni
, il 49% si attende un aumento significativo e il 24% è convinto che l'AI diventerà una priorità strategica assoluta. Il 54% delle fintech e techfin considera le partnership con banche e istituzioni finanziarie, comprese assicurazioni e altri operatori, fondamentali o molto importanti per la propria strategia in ambito AI, quota che sale al 76% includendo chi le giudica moderatamente importanti. Solo il 23%, però, descrive questi rapporti come partnership strategica o co-sviluppo. Il 44% li descrive principalmente come fornitura di soluzioni o integrazione di sistemi, mentre il 33% dichiara di non avere oggi alcuna collaborazione in ambito AI con istituzioni finanziarie.
Secondo le aziende intervistate, le istituzioni finanziarie stanno superando la scelta secca tra sviluppo interno e acquisto di soluzioni. La collaborazione con partner esterni è vista come parte del modello prevalente dal 62% del campione
: il 37% vede istituzioni che combinano sviluppo interno e partnership e il 25% indica la partnership come approccio principale. Solo l'8% individua un modello basato esclusivamente sullo sviluppo interno. Tra i partner rilevanti per l'innovazione AI, oltre alle istituzioni finanziarie, le fintech mettono al primo posto le piattaforme tecnologiche (58%), seguite dai fornitori di dati (44%), dai cloud provider (41%) e da altre fintech e techfin (40%). Tra i benefici della collaborazione, le fintech indicano più spesso l'efficienza operativa (59%), la riduzione del time-to-market (49%), una migliore customer experience (40%) e cicli di innovazione più rapidi (35%), con possibilità di risposta multipla. Il 21% cita nuovi modelli di business o nuove fonti di ricavo.
"Le fintech e techfin della nostra Community hanno già fatto dell'AI una priorità di investimento, il passaggio da compiere riguarda il modo di lavorare con banche e istituzioni finanziarie. Oggi prevalgono ancora rapporti di fornitura e progetti verticali, mentre per liberare tutto il potenziale dell'AI occorre la condivisione di competenze, dati e responsabilità
", ha spiegato Tosi. "Con modelli e infrastrutture sempre più accessibili, il vantaggio competitivo risiederà nella capacità di integrare e governare soluzioni complementari, superando la frammentazione che oggi ne limita la scalabilità. Fintech4AI offre il punto di vista di chi sviluppa la tecnologia e rappresenta una base comune di confronto per tutto l'ecosistema".
Sullo stato dell'ecosistema, Tosi ha aggiunto: "L'ecosistema fintech e techfin italiano, la nostra community, conta più di 300 aziende, quindi è un osservatorio privilegiato, ed è in uno stato che possiamo definire di maturità. È una maturità che non è quella che pensavamo, magari nel 2020, quando ci sono stati i primi unicorni. È una maturità che vede sempre di più aziende solide, con EBITDA positivo, che stanno crescendo, non alla velocità di alcune scale-up inglesi o americane
, ma che comunque stanno lavorando. Le partnership e le acquisizioni sono sempre di più, e questo è un sintomo anche di come funziona il nostro ecosistema. Un altro elemento molto interessante è l'ingresso di player internazionali che vedono l'Italia come un mercato molto interessante dove lavorare, sia sulla parte B2C, quindi sul cliente finale, sia soprattutto sul mondo delle piccole e medie imprese e delle aziende".
Sulla legge di bilancio
, Tosi ha commentato: "Quando abbiamo letto la legge di bilancio, da subito c'è stata una reale volontà di far sentire la voce del nostro ecosistema, come Fintech District, lavorando anche insieme alle altre associazioni
, con l'obiettivo di far capire qual è l'impatto dell'introduzione delle tasse che si vorrebbero inserire, che andrebbero a far scomparire tantissime delle nostre aziende, perché impattando direttamente sui ricavi, che già non sono altissimi, significherebbe per alcune aziende chiudere. Questo non è accettabile
".
"Stiamo cercando, con le modalità possibili, di far capire questo messaggio. Non sempre la vicinanza all'ecosistema fa comprendere anche quale può essere l'impatto di una normativa come questa, quindi cerchiamo il più possibile di lavorare con le istituzioni: lavoriamo tantissimo con Banca d'Italia e con tutte le altre associazioni per aiutare a far comprendere le dinamiche del mondo delle startup e delle scale-up anche in Italia
", ha concluso Tosi.