Lukoil, gruppo di investitori a guida USA acquisirà raffinerie e asset produttivi al di fuori della Russia

(Teleborsa) - Un gruppo di investitori, guidato dalla società di gestione patrimoniale Eldridge del miliardario statunitense Todd Boehly, ha raggiunto un accordo per acquisire le attività di Lukoil al di fuori della Russia.



Lo hanno confermato alcune fonti alla CNBC, aggiungendo che all'operazione partecipano anche la U.S. International Development Finance Corporation e la società Catena Investments, con sede negli Emirati Arabi Uniti.



Il gruppo a guida statunitense entrerebbe in possesso delle raffinerie internazionali e di altri asset produttivi di Lukoil situati in Bulgaria, Romania, Africa e Medio Oriente, oltre alla rete di stazioni di servizio al dettaglio negli Stati Uniti, Europa e Asia.



Le fonti riferiscono che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti dovrebbe dare il via libera all'operazione, sebbene sia ancora necessario un'approvazione definitiva.



L'accordo garantirebbe al gruppo guidato dagli statunitensi una capacità produttiva di circa 350.000 barili al giorno e all'Europa di acquistare carburanti non da mani russe.

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