MPS colloca bond da 750 milioni, richieste per oltre 2 miliardi

Significativa partecipazione di investitori istituzionali italiani ed internazionali

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria di tipo senior preferred a tasso fisso con durata 3 anni (scadenza dicembre 2029) e opzione di rimborso anticipato dopo 2 anni, per un importo pari a 750 milioni di euro.



Richieste oltre 2 miliardi

L’operazione ha registrato una raccolta ordini per oltre 2 miliardi di euro, con una significativa partecipazione di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali.



La forte domanda ha consentito di fissare la cedola annuale al 4% corrispondente ad uno spread di 67 punti base sopra il mid-swap, con una riduzione di circa 28 punti base rispetto ad una indicazione iniziale in area 95 punti base sopra il mid swap.



Significativa partecipazione di investitori istituzionali italiani ed internazionali

La domanda è stata caratterizzata da un’elevata diversificazione, sia per tipologia di investitori, sia per area geografica con ordini provenienti principalmente da Francia (30%), Regno Unito e Irlanda (17%), Italia (11%), Paesi Nord Europa (16%), Germania e Austria (8%), Spagna e Portogallo (8%) e altri paesi (10%).



Con questa operazione, realizzata nell’ambito del Programma Debt Euro Medium Term Notes, la Banca conferma la propria capacità di accesso ai mercati internazionali dei capitali a condizioni competitive.



I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Baa2 da parte di Moody’s, BBB- da parte di Fitch e BBBH da parte di Morningstar DBRS.



Banca Monte dei Paschi di Siena, BofA Securities, HSBC, Mediobanca, Natixis, Nomura, UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.

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