Pagamenti blockchain, EY: imprese pronte se l'offerta arriva dalla propria banca

L'incertezza normativa resta il primo ostacolo

(Teleborsa) - I pagamenti basati su blockchain stanno passando dalla sperimentazione all'uso operativo. In un anno la quota di aziende che utilizza le stablecoin in produzione è raddoppiata a livello globale, dal 9% al 18%, e sei intervistati su dieci prevedono di utilizzare stablecoin o depositi tokenizzati nei prossimi 6-12 mesi. È quanto emerge dalla EY Blockchain Payments Survey 2026, diffusa in concomitanza del Salone dei Pagamenti.



Anche il settore finanziario si muove verso piani più definiti. La quota di istituzioni che valuta servizi in stablecoin senza avere ancora programmi concreti è scesa dal 57% del 2025 al 23% del 2026, e solo il 5% dichiara di non avere piani in questo ambito.



Pagamenti internazionali e costi più bassi



Per due aziende su tre (67%) la riduzione dei costi di transazione è tra i tre principali vantaggi attesi. Il terreno di applicazione più immediato sono i flussi internazionali tra imprese: per la metà degli intervistati i pagamenti ai fornitori esteri e gli incassi da clienti esteri sono tra i casi d'uso già esplorati o utilizzati.



Il nodo centrale resta l'integrazione con l'infrastruttura esistente. Quasi tre aziende su quattro chiedono che stablecoin e depositi tokenizzati siano pienamente integrati nelle interfacce già in uso, ma oggi lo è solo il 5%. La tecnologia sottostante pesa invece relativamente poco: il 71% delle aziende non considera indispensabile sapere su quale circuito avviene la transazione. A contare, secondo l'indagine, sono soprattutto la semplicità d'uso e i risultati nei processi di pagamento e tesoreria.



"Le aziende stanno portando i pagamenti basati su blockchain dalla fase di test all'uso operativo", ha commentato Giuseppe Perrone, Partner, Technology Consulting AI & Data Leader di EY Italia. "Queste soluzioni promettono costi di transazione più bassi e incassi più rapidi, soprattutto negli scambi con fornitori e clienti esteri. E si intravede già la prossima evoluzione: i pagamenti avviati autonomamente da agenti di intelligenza artificiale sono già indicati dal 16% degli operatori tra i possibili casi d'uso della blockchain". Restano però, ha aggiunto, due ostacoli: l'incertezza normativa e la scarsa integrazione con i sistemi gestionali e di tesoreria. "Alle imprese, in fondo, interessa soprattutto che i pagamenti siano più veloci, economici e sempre più automatizzati, più che sapere quale tecnologia li renda possibili".



Regole, spinta e freno insieme



La regolamentazione ha un ruolo duplice. I recenti sviluppi normativi, tra cui il GENIUS Act negli Stati Uniti e MiCA nell'Unione europea, hanno accelerato i programmi di adozione delle stablecoin per quasi la metà degli intervistati e quelli sui depositi tokenizzati per quattro su dieci. Allo stesso tempo, l'incertezza regolamentare resta il primo ostacolo indicato dal campione (76%), davanti alla limitata diffusione delle soluzioni nell'ecosistema (65%) e alla mancata integrazione con i sistemi ERP e di tesoreria (54%).



Le banche puntano sulle partnership



Dal lato dell'offerta, banche e istituzioni finanziarie si orientano verso un modello in cui stablecoin e depositi tokenizzati convivono: il 43% preferisce usare entrambe le soluzioni. Il 49% delle banche prevede di offrire depositi tokenizzati entro due anni. Solo il 9% delle istituzioni che offrono o intendono offrire servizi in stablecoin pensa di sviluppare le competenze interamente in-house, e appena il 18% intende emettere una propria stablecoin.



"Le banche partono da una posizione di vantaggio: quasi due imprese su tre sarebbero propense ad adottare pagamenti blockchain, basati su stablecoin o depositi tokenizzati, se offerti dal proprio provider bancario o di pagamento", ha osservato Andrea Chiarello, Partner, Financial Services di EY Italia. "Questo vantaggio, tuttavia, non è acquisito: per le stesse imprese, l'assenza di un'offerta da parte degli attuali provider rappresenta uno dei principali freni all'adozione". La priorità, secondo Chiarello, è passare dalla sperimentazione all'industrializzazione, accelerando programmi di sviluppo che per circa la metà delle banche hanno un orizzonte di due anni, "facendo leva soprattutto su iniziative industriali, partnership tecnologiche e modelli consortili".



Un ulteriore sviluppo dell'offerta riguarda la programmabilità. Il 54% delle istituzioni finanziarie propone già pagamenti programmabili o prevede di introdurli entro due anni, e tre su quattro li considerano un'opportunità di ricavo. Oltre all'automazione dei pagamenti e della gestione della liquidità, il 63% vede opportunità nei servizi di regolamento di asset tokenizzati e il 42% nei servizi di AI agentica. Nel complesso, quasi due istituzioni finanziarie su tre (64%) considerano i pagamenti blockchain un'opportunità e solo il 3% una minaccia. Il 45% prevede che entro il 2031 i pagamenti basati su blockchain possano superare il 10% del valore globale dei pagamenti.

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