Starbucks esplora vendita rete caffetterie in Giappone

(Teleborsa) - Starbucks Corporation avrebbe dato mandato ad un gruppo di banche, comprese Citigroup e Morgan Stanley , di valutare una potenziale vendita delle sue attività in Giappone, dove vanta una rete di 2.000 punti vendita. E' quanto hanno riferito fonti vicine all'azienda a Bloomberg, secondo cui il valore dell'asset potrebbe aggirarsi su diversi miliardi di dollari.



Alcuni mesi fa, Reuters aveva anticipato che Starbucks stava valutando la vendita di una quota di maggioranza del business in Giappone e che l'intero asset giapponese potrebbe valere circa 3 miliardi di dollari.



Il Giappone è uno dei mercati più importanti di Stabucks, ma la transazione si inserirebbe nell'ambito delle attività di ristrutturazione delle attività internazionali, inclusa la rete di punti vendita in Cina, di cui Starbucks sta pianificando la vendita.



La catena di caffetterie statunitense per ora sta solo sondando l'interesse di potenziali investitori, ma il processo formale di vendita potrebbe prendere il via entro l'anno. Le discussioni sono ancora in corso e potrebbero non portare ad alcuna transazione.











(Foto: JerryUnderscore / Pixabay)

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