Milano 12:25
49.594 -0,82%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
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Londra 12:25
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Francoforte 12:25
25.884 -0,60%

Vendite dettaglio Giappone (YoY) in settembre

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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in settembre
Giappone, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +2,3%, in calo rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +3,3%).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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