Milano 11-nov
51.947 0,00%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 11-nov
10.835 0,00%
Francoforte 11-nov
26.663 0,00%

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
Giappone, Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,3%).
Condividi
```