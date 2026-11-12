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Giappone, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
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12 novembre 2026 - 07.00
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Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,3%).
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