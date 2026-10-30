Milano 12:24
49.607 -0,79%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:24
10.754 +0,29%
Francoforte 12:24
25.888 -0,58%

Tasso disoccupazione Giappone in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Giappone in settembre
Giappone, Tasso disoccupazione in settembre pari a +2,4%, in calo rispetto al precedente +2,5% (la previsione era +2,5%).
Condividi
```