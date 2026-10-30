Milano 12:14
49.655 -0,70%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:14
10.761 +0,36%
Francoforte 12:14
25.904 -0,52%

Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre
Giappone, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +2,2%, in aumento rispetto al precedente -2,4% (la previsione era +1,3%).
Condividi
```