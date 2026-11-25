(Teleborsa) - In occasione della, Plenitude ha avviato la sua prima iniziativa con DonneXStrada, associazione non profit impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Il progetto riguarda la sensibilizzazione sul tema della violenza economica e lo sviluppo di azioni di supporto sul territorio.Dal 20 novembre. Si tratta di luoghi sicuri destinati a offrire un primo ascolto e un orientamento alle donne che si trovano in una situazione di pericolo o disagio, o che hanno subito violenze o molestie. Il personale dei Flagship Store è stato formato sugli aspetti psicologici e legali connessi al supporto delle vittime di violenza. Avrà il compito di accogliere le donne e di indirizzarle verso i canali ufficiali dedicati.L'intervento si estende anche ad altri punti di contatto con il pubblico. Gli operatori dei call center Plenitude hanno ricevuto una formazione sul tema della violenza di genere. L'app della società è stata inoltre aggiornata con i riferimenti ai canali ufficiali a cui rivolgersi.La violenza economica è una delle forme di violenza meno conosciute e raccontate. Secondo una ricerca condotta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Gruppo Sella, ildichiara di non averne mai sentito parlare. Il fenomeno viene spesso percepito come una dinamica normale all'interno della coppia. Può manifestarsi in modo poco visibile, limitando progressivamente l'autonomia delle donne e la loro possibilità di compiere scelte economiche in libertà.Le stime preliminari 2025 dell'indagine Istat "Sicurezza delle donne" indicano che la violenza economica riguarda ilche sono o sono state in coppia. La quota sale alse si considerano gli ex partner.La collaborazione comprende anche il video "Bambine si nasce, non si diventa". Il contenuto sarà diffuso sulle pagine social della società e proiettato, dal 25 novembre al 4 dicembre, in diverse sale cinematografiche sul territorio nazionale. Il filmato illustra come il controllo economico possa trasformarsi in una limitazione della libertà personale. L'obiettivo è contribuire a una maggiore consapevolezza e autonomia e alla capacità di riconoscere i segnali di abuso.L'idea creativa si basa sul meccanismo dell'infantilizzazione: una donna viene trattata come se fosse una bambina. Il video racconta una normale giornata tra una persona adulta e una bambina. Solo nel finale si scopre che la protagonista non è una bambina, ma una donna adulta. Questo ribaltamento serve a mostrare quanto il controllo economico possa limitare la libertà e l'autodeterminazione di una persona.La campagna sarà accompagnata da contenuti informativi sviluppati con le professioniste di DonneXStrada. Saranno diffusi sui canali social ufficiali della società e nei Plenitude Store identificati come Punti Viola. Con il contributo di psicologhe ed esperte, i materiali approfondiranno il tema della violenza economica. Spiegheranno come riconoscerne le caratteristiche e i segnali di rischio e come chiedere aiuto.Per la giornata del 25 novembre, Plenitude inviterà chiunque voglia supportare l'iniziativa a sostituire la propria immagine profilo su LinkedIn con una foto dell'infanzia. Il gesto richiama il concept della campagna e punta a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza economica."Crediamo che essere al fianco delle persone che subiscono violenza, di qualsiasi tipo, significhi trasformare un impegno in azioni concrete e renderlo parte dei luoghi e delle relazioni della vita quotidiana. La collaborazione con DonneXStrada nasce con questo spirito e rappresenta per Plenitude un modo per contribuire a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull'autodeterminazione", ha dichiarato, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude."La violenza economica non riguarda soltanto il denaro, ma il diritto di scegliere della propria vita: può essere difficile da riconoscere, ma incide profondamente sull'autonomia, sulla libertà e sulla capacità di autodeterminazione delle donne. Con DonneXStrada lavoriamo ogni giorno affinché ogni forma di violenza possa essere riconosciuta, creando una rete di persone formate e capaci di accogliere una richiesta di aiuto. La collaborazione con Plenitude e l'attivazione di 18 nuovi Punti Viola rappresentano un passo concreto per rafforzare questa rete sul territorio e renderla sempre più capillare", ha affermato, Presidente di DonneXStrada.Plenitude è controllata congiuntamente da Eni e Ares ed è presente in oltre 15 Paesi. Il suo modello di business comprende la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili e la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti. La società gestisce inoltre una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.