USA, indice CFNAI di settembre migliora a +0,07 punti

(Teleborsa) - Giungono segnali di ripresa dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) si è attestato a settembre a +0,07 punti rispetto a -0,08 punti di agosto (dato rivisto da -0,04).



La media mobile a tre mesi è salita a +0,03 a settembre, rispetto al +0,01 del mese precedente.



L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.

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