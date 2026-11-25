Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia: i numeri Istat

(Teleborsa) - Sono circa 7 milioni (il 31,5%) le donne dai 16 ai 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni): tra le donne italiane la quota è il 31,9%, tra le straniere il 27,4%. Percentuali più elevate si registrano per le rifugiate e le rumene.



Lo rileva l'Istat spiegando che il 18,9% delle donne ha subìto violenze fisiche, circa 4 milioni 200mila, e il 22,8% violenze sessuali, circa 5 milioni. Il 5,9% ha subìto stupri o tentati stupri, un dato che sale al 7,1% per le straniere.

Il 25,9% delle donne ha subìto violenze fuori dalla coppia, da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti (26,5% per le italiane e 20,6% per le straniere). Rappresentano il 5,1% le donne che hanno subìto violenze nel mondo del lavoro.



Il 12,6% delle donne ha subìto violenza dal proprio partner: la quota di donne che subisce violenza dall’attuale partner è maggiore per le straniere (5,2% contro 2,8% delle italiane), mentre la violenza da un ex partner è più frequente per le donne italiane (18,9% contro il 16,6% delle straniere). Dai partner si subisce anche violenza psicologica (17,8%, circa 3milioni 750mila donne) e violenza economica (6,7%, 1milione 412mila). Più pesante la violenza psicologica per le donne straniere: tra queste vittime, il 21,7% delle donne straniere devono chiedere il permesso al partner per andare dal medico.



Inoltre, le donne straniere che si sono sposate senza dare il proprio consenso rappresentano una quota del 2,5%. Le donne straniere subiscono anche più di frequente violenza economica: il 4,9% non può usare il proprio denaro, al 3,3% è vietato l’uso di una carta di credito o di un bancomat e al 3,7% è impedito accesso alle informazioni sul reddito familiare.









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