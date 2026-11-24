Fiumicino, all'aeroporto albero dei desideri contro violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Aeroporti di Roma invita passeggeri e comunità aeroportuale a condividere un messaggio per un futuro senza paura

(Teleborsa) - “Scrivimi quando arrivi”: un messaggio semplice e quotidiano, che dovrebbe essere sempre e soltanto un gesto di cura e attenzione verso chi ci sta a cuore, ma che per molte donne, e per chi le aspetta, porta con sé anche la paura di non arrivare sane e salve a destinazione. È da questa riflessione che prende forma l’iniziativa promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare sull’importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.



Per dare voce a questa riflessione e trasformarla in un messaggio collettivo di rispetto e consapevolezza, dal 24 al 30 novembre nella zona Partenze del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, in prossimità della “Piazza”, è ospitato un acero, simbolo di vita e crescita. Al centro di un’installazione partecipativa, l’albero invita le persone ad affidare ai suoi rami i propri desideri, dando vita a un’opera collettiva che promuove una riflessione sul diritto fondamentale di ogni donna di muoversi e vivere liberamente, senza paura.



“Un messaggio che vorremmo fosse soltanto un gesto d’affetto” è il filo conduttore della campagna, che invita a completare la frase “Vorrei che nessuna donna dovesse più…” per condividere un desiderio o un messaggio di speranza. L’iniziativa si rivolge ai milioni di viaggiatori dell’aeroporto, che possono partecipare attraverso un QR code presente nell’area dell’installazione, alla comunità digitale, invitata a contribuire attraverso una call to action sui profili Instagram e Facebook della società, e ai dipendenti di Aeroporti di Roma, coinvolti attraverso i canali di comunicazione aziendale. I contributi raccolti saranno successivamente trascritti su cartoncini e appesi ai rami dell’acero, destinato ad arricchirsi giorno dopo giorno delle parole di chi sceglierà di partecipare.



A rendere ancora più significativo il progetto sarà l’utilizzo di cartoncini in carta piantabile contenenti semi che, al termine dell’iniziativa, saranno consegnati alla comunità ADR e potranno essere interrati per dare origine a nuove piante. Questo elemento simbolico traduce il messaggio dell’iniziativa in un gesto concreto: ogni desiderio può diventare un seme di cambiamento, capace di crescere e generare consapevolezza anche oltre la durata dell’installazione.



Sempre in occasione del 25 novembre, ADR rinnova inoltre la propria adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa da UN Women, di cui la società è sostenitrice, illuminando anche quest’anno di arancione la sede degli uffici e la fontana del Terminal 3 di Fiumicino, oltre alla facciata dell’aeroporto di Ciampino. Le iniziative si inseriscono nel più ampio impegno di ADR per la promozione dell’equità e della parità di genere, riconosciuto con la Certificazione sulla Parità di Genere e concretizzato anche attraverso la collaborazione con l’associazione DONNEXSTRADA, che ha portato all’attivazione del primo Punto Viola in un aeroporto italiano - a Fiumicino nel 2024, successivamente esteso anche a Ciampino - per offrire alle donne in difficoltà luoghi sicuri di ascolto e primo supporto.







Condividi

```