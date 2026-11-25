Violenza sulle donne, Miceli: "fare prevenzione non significa appesantire bilanci PMI, ma costruire mappa iniziative per dipendenti"

(Teleborsa) - “Il fatto che molte donne non denuncino per vergogna o perché giustifichino la molestia definendola non grave è un campanello di allarme importante. In Italia scontiamo ancora una soglia di tolleranza culturale più alta rispetto ad altri Paesi europei: spesso la molestia viene ridimensionata a episodio isolato o a una battuta fuori luogo e non viene riconosciuta una precisa responsabilità organizzativa dell'impresa”: lo sottolinea Mario Miceli avvocato esperto di diritto del lavoro dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati di Milano.



“Nelle PMI il problema non è una maggiore propensione alle molestie, ma la mancanza di anticorpi organizzativi - prosegue il legale - Dove non c'è un ufficio del personale e i rapporti sono informali, la lavoratrice non sa a chi rivolgersi in forma protetta e finisce per tacere o dimettersi. Per l'imprenditore questa informalità diventa una trappola legale ed economica: se scatta un contenzioso, l'azienda che non dimostra di aver adottato misure preventive idonee risponde del danno, con costi risarcitori e reputazionali ben superiori a qualsiasi investimento in prevenzione”.

“Fare prevenzione non significa appesantire i bilanci delle PMI, ma costruire una vera e propria mappa delle iniziative da consegnare ai dipendenti e alle dipendenti affinché sappiano quali tutele esistono e chi contattare qualora vi sia un disagio” spiega Miceli.



“La sinergia tra aziende, istituzioni, consulenti esterni e sindacati è uno strumento di azione concreta sostenibile per ottenere strumenti preventivi, azione che comporta inoltre vantaggi economici anche eventualmente in termini di minori oneri contributivi legati alla Certificazione della Parità di Genere,” conclude l’avvocato Miceli



"La legge parla chiaro: il datore di lavoro ha una responsabilità aggravata perché detiene il potere di organizzare e controllare l'ambiente lavorativo. Questa tutela non riguarda soltanto il contatto fisico o il ricatto esplicito, ma si estende alle molestie verbali, ambientali, digitali sulle chat aziendali e persino ai comportamenti messi in atto da soggetti terzi, quali clienti o fornitori, come ribadito dalla La Convenzione n. 190 dell’ILO (International Labour Organization, 2019)”, spiega Miceli.

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