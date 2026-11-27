abusante. È quanto emerge dai primi risultati di una ricerca dell'Università di Padova, presentati nell'ambito del progetto UNCOVER, iniziativa sostenuta dal Fondo di Beneficenza in capo alla Presidenza di Intesa Sanpaolo.Lo studio, che ha, evidenzia in coloro che hanno subito violenza difficoltà in alcune funzioni cognitive, tra cui memoria spaziale, flessibilità cognitiva e capacità decisionali, oltre a prime alterazioni neurofisiologiche rilevate attraverso l'elettroencefalogramma. Sul fronte cardiologico, le analisi mostrano differenze nella struttura e nella funzionalità del cuore che suggeriscono la necessità di monitorare maggiormente la salute cardiovascolare delle donne che hanno subito violenza.I risultati non indicano la presenza di patologie neurodegenerative o cardiache conclamate, manel lungo periodo e quanto siano fondamentali percorsi di sostegno, protezione e presa in carico precoce. Grazie al progetto UNCOVER, la ricerca medica esce dai laboratori per diventarerivolte a operatori sanitari, centri antiviolenza, scuole e cittadinanza. Nel primo anno di attività l'iniziativa ha coinvolto migliaia di persone attraverso convegni, percorsi formativi, incontri pubblici e attività divulgative, contribuendo asugli effetti meno conosciuti della violenza sulle donne.L'obiettivo finale è costruire una maggiore consapevolezza collettiva e contribuire allo sviluppo di strumenti capaci di riconoscere precocemente le conseguenze della violenza, orientandonon si tratta però di una ricerca di base con uno scopo puramente scientifico, ma di un progetto che vuole dare alla violenza di genere una dimensione fisica, scientifica e tangibile, che consenta di misurarne e riconoscerne gli impatti sulla società civile.Jacopo Agrimi, PhD, Assistant Professor di Fisiologia Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova, ha dichiarato durante la presentazione: "Con la ricerca WISH vogliamo portare alla luce unche rischia ancora oggi di rimanere invisibile. La violenza da parte del partner può lasciare profonde tracce biologiche nell’organismo, continuando a compromettere la salute delle donne anche molto tempo dopo la sua cessazione. Se confermati, i nostri risultati dovranno rappresentare un. È fondamentale che la ricerca scientifica contribuisca a restituire visibilità e dignità a queste donne, affinché la fine della violenza non coincida con la fine dell’attenzione verso la loro salute".Giovanna Paladino, Executive Director Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, ha invece commentato: "Abbiamo visto scientificamente come la violenza contro le donne produca conseguenze che possono estendersi ben oltre la fine dell'abuso e incidere profondamente sulla salute e sulla qualità della vita. Sostenere come Fondo di Beneficenza progetti come UNCOVER significa, strumenti di prevenzione e percorsi di tutela capaci di raggiungere professionisti, istituzioni e comunità. È attraverso la collaborazione tra mondo della ricerca, servizi territoriali e società civile che possiamo favorire una maggiore consapevolezza e una presa in carico sempre più efficace dei bisogni di salute delle donne."