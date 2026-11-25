Invitalia: in ultimo triennio sostenuti oltre 3.800 progetti di imprese femminili per 548 milioni euro investimenti

sede di Via Calabria a Roma si tinge di arancione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

(Teleborsa) - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche quest’anno Invitalia rinnova il proprio impegno nella promozione della parità di genere, dell’inclusione e dell’empowerment femminile e illumina di arancione - colore simbolo del contrasto alla violenza di genere - la sede di Via Calabria a Roma.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede l’Agenzia impegnata ogni giorno nel sostenere l’autonomia economica delle donne, favorendone la propensione al lavoro e all’autoimprenditorialità. Un impegno che parte dalla convinzione che la libertà economica rappresenti uno degli strumenti più efficaci per prevenire e contrastare la violenza di genere.



Imprese femminili finanziate



Nell’ultimo triennio, attraverso i principali incentivi nazionali gestiti da Invitalia, sono stati sostenuti oltre 3.800 progetti di imprese femminili, che hanno attivato oltre 548 milioni di euro di investimenti e beneficiato di 444 milioni di euro di agevolazioni.

Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, l’Agenzia ha realizzato oltre 80 incontri individuali di orientamento dedicati a donne intenzionate ad avviare o sviluppare un’impresa.

Attraverso il Programma Imprenditoria Femminile, promosso dal MIMIT con risorse del PNRR – Next Generation EU e gestito da Invitalia, l’Agenzia contribuisce a diffondere la cultura di impresa, rafforzare le capacità e la presenza delle donne nei settori più innovativi e a ridurre il divario di genere nelle materie STEM, con azioni di comunicazione, formazione e accompagnamento.



Brava Innovation Hub



Nell’ambito del Programma, tra le iniziative di punta si conferma BRAVA Innovation Hub, il programma di accelerazione dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia. BRAVA opera a supporto della crescita dell’imprenditoria innovativa femminile e contribuisce ad aumentare la presenza delle donne nei settori ad alto contenuto tecnologico e nei comparti strategici per la competitività del Paese. Nelle sue prime tre edizioni, il programma ha accompagnato 30 startup innovative, mettendo a disposizione complessivamente 1,2 milioni di euro sotto forma di grant e percorsi di accelerazione, mentoring e sostegno allo sviluppo imprenditoriale.



Le Donne di Ora



Sempre all’interno del Programma Imprenditoria Femminile, nel corso del 2026 si è conclusa la prima edizione della rassegna cinematografica “Le donne di ora”, un percorso – gratuito e aperto alla cittadinanza – che in tre tappe ha raccontato il ruolo delle donne come motore di sviluppo sociale, culturale ed economico, mettendo al centro il legame tra indipendenza economica ed emancipazione.

A luglio è stato poi assegnato per la prima volta il Premio “Le donne di ora”, un riconoscimento nazionale che - nato come evoluzione della rassegna – ha l’obiettivo di dare visibilità a figure femminili che, attraverso visione, creatività e responsabilità, rappresentano modelli positivi di leadership contemporanea. La prima edizione del Premio ha raccolto oltre 370 candidature ed è stata vinta dall’imprenditrice marchigiana Corinna Sperandini di Spacewear, una startup innovativa con sede a Fano (PU), attiva nel campo della ricerca e sviluppo di tessile e abbigliamento per il settore aerospaziale. Inoltre, sono state assegnate tre menzioni speciali.

Dopo il successo della prima edizione del Premio, Invitalia ha dato vita alla Community delle Donne di Ora, dedicata alle imprenditrici e a tutte le donne che stanno pensando di avviare un’attività. Un nuovo spazio di relazioni, competenze e opportunità, per accompagnare chi fa impresa e che oggi conta oltre 550 iscritte. La community propone webinar, eventi e aggiornamenti sulle opportunità di Invitalia, occasioni di confronto con esperti, attività di networking e iniziative per valorizzare le esperienze e i progetti delle partecipanti.



Un impegno continuo, anche all’interno



Più in generale, l’impegno dell’Agenzia è rivolto a costruire condizioni sempre più favorevoli perché le donne possano realizzare il proprio percorso professionale e imprenditoriale, contribuendo alla crescita economica e sociale del Paese.

In particolare, la popolazione femminile in Invitalia supera il 50%, con il 40% di donne nei ruoli apicali. Inoltre, al suo interno, Invitalia è impegnata a favorire la parità di genere e l’empowerment femminile, con 2 iniziative degne di nota:

• l’azzeramento del gender pay gap a parità di inquadramento, in anticipo rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Sostenibilità;

• un programma di inclusione lavorativa per chi vive in situazioni di fragilità o difficoltà socioeconomica che ha generato, come primo risultato, la creazione di un percorso dedicato a persone provenienti da situazioni di violenza domestica. Ne hanno già beneficiato 20 donne, che hanno avviato un cambiamento radicale nel loro sviluppo professionale, ma soprattutto personale.

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