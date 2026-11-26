(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Giornata poco mossa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 25 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28.292,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29.202. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27.989.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)