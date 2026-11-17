(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,56%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 30.892,5. Primo supporto visto a 30.346,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30.164.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)