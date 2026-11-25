(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Seduta difficile quella del 24 novembre per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 28.791,6.
Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28.395,1. Prima resistenza a 29.533,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27.998,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)