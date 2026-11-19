(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Sottotono l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un calo dello 0,89%.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29.552,1 con area di resistenza individuata a quota 30.531,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29.225,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)